У ГПУ заявили про непричетність до видачі Азербайджану опозиційного блогера Ісаєва

Фото: Эльвін Ісаєв (radiosvoboda.org/)

ГПУ не проводила розслідування у справі Ісаєва

Генеральна прокуратура України не ухвалювала рішення про депортацію в Азербайджан опозиційного блогера Ельвіна Ісаєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радио.Свобода".

У ГПУ заявили, що їм невідомо які злочини інкримінують Ісаєву, так як Генпрокуратура не бере участь у розслідуванні.

"Генеральною прокуратурою рішення про видачу Ельвіна Ісаєва в Азербайджан не приймалося, і його фактична передача за результатами екстрадиційної процедури не здійснювалася", - повідомили в ГПУ.

Раніше РБК-Україна писало, що Ісаєв жив в Росії з 1998 року, він отримав громадянство в 2001 році. У серпні 2019 року Ісаєва затримали, згодом суд у Санкт-Петербурзі прийняв рішення про видворення блогера з Росії і позбавив його громадянства Росії, визнавши паспорт недійсним (через деякий час це рішення було скасовано). Сім'я Ісаєва пов'язувала його затримання в Росії і судове рішення з публікаціями в блозі. В них він критикував керівництво Азербайджану, називав президента Ільхама Алієва диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.

Нагадаємо, 15 грудня міграційна служба України повідомила, що Ісаєва депортували в Азербайджан. Ісаєва заарештували на підставі рішення суду в Баку 14 грудня, проте за якою статтею порушено справу проти блогера - влада Азербайджану не повідомляють. У міграційній службі повідомили, що він був депортований за порушення імміграційного законодавства України.

Відзначимо, в 2018 році на президентських виборах в Азербайджані четвертий раз поспіль переміг чинний президент країни Ільхам Алієв.