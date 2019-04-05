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ГПУ предъявила обвинение адвокату Вышинского

Новости » Общество    05.04.2019 - 15:05
ГПУ предъявила обвинение адвокату Вышинского
Фото: Андрей Доманский (facebook.com/andriy domanskyy)

Рассмотрение ходатайства стороны обвинения о применении меры пресечения Доманскому планируется 8 апреля

Генеральная прокуратура Украины  предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому. Об этом сообщил коллега Доманского, адвокат Руслан Берещенко в Facebook.

"Только что заместитель генерального прокурора Украины объявил и вручил уведомление о подозрении нашему другу, коллеге, известному адвокату и публичному лицу Андрею Доманскому", - написал он.

В понедельник, 8 апреля, планируется рассмотрение ходатайства стороны обвинения о применении в отношении Доманского меры пресечения в виде залога.

Напомним, Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Также задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Верховный суд частично удовлетворил ходатайство защиты и передал кассационную жалобу по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на рассмотрение в Объединенной палаты Кассационного административного суда в составе Верховного суда.

Вчера Подольский районный суд Киева начал первое заседание по делу Кирилла Вышинского после передачи обвинительного акта. На подготовительном заседании суд не удовлетворил ходатайство защиты об отводах коллегии.

 

 

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