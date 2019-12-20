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ГПУ представила новые доказательства присутствия России на Донбассе

Новости » Общество     20.12.2019 - 19:27
ГПУ представила новые доказательства присутствия России на Донбассе
Фото: ГПУ (screenshot(google-maps)

Боевики обстреляли украинские позиции из российского вооружения

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) задокументировала очередной факт участия и финансирования Российской Федерацией боевиков на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщили в Генпрокуратуре, боевики "ЛНР" 9 декабря обстреляли позиции украинских военных российским штурмовым гранатометом.

"Речь идет о гранате, выпущенную из реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 "Таволга", 2006 года выпуска, производства РФ. В Вооруженных Силах Украины изделие РШГ-1 "Таволга" на вооружении не состоял и не состоит", - сообщили в ГПУ.

В Генпрокуратуре отметили, что данные доказательства будут использоваться в делах против России в международных и национальных судах.

ГПУ представила новые доказательства присутствия России на Донбассе

Фото: российский снаряд (gp.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что на Донбассе в течении суток, 20 декабря, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Позиции украинских военных обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет.

Также сообщалось, что в штабе ООС заявили, что застрелили местного жителя в Марьинке российские снайперы. По данным разведки, недавно на Донбасс из России прибыли выпускники снайперской школы.

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