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ГПУ представила нові докази присутності Росії на Донбасі

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 19:27
ГПУ представила нові докази присутності Росії на Донбасі
Фото: ГПУ (screenshot(google maps)

Бойовики обстріляли українські позиції з російського озброєння

Генеральна прокуратура України (ГПУ) задокументовано черговий факт участі та фінансування Російською Федерацією бойовиків на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Як повідомили в Генпрокуратурі, бойовики "ЛНР" 9 грудня обстріляли позиції українських військових російським штурмовим гранатометом.

"Мова йде про гранаті, випущену з реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 "Таволга", 2006 року випуску, виробництва РФ. У Збройних Силах України виріб РШГ-1 "Таволга" на озброєнні не перебував і не перебуває", - повідомили в ГПУ.

У Генпрокуратурі зазначили, що ці докази будуть використовуватися у справах проти Росії в міжнародних і національних судах.

ГПУ представила нові докази присутності Росії на Донбасі

Фото: російський снаряд (gp.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що на Донбасі протягом доби, 20 грудня, бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. Позиції українських військових обстріляли з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.

Також повідомлялося, що в штабі ООС заявили, що застрелили місцевого жителя в Мар'їнці російські снайпери. За даними розвідки, нещодавно на Донбас з Росії прибули випускники снайперської школи.

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