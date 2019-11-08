ГПУ получила доступ к базам Минюста по делу "черных регистраторов"

Генеральная прокуратура получила доступ к базам данных Министерства юстиции Украины с целью изучения возможного вмешательства в базы данных Единых и Государственных реестров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Сообщается, что доступ к базам данных реестров Минюста был получен в соответствии с постановлением суда. Следствие изучает возможные злоупотребления полномочиями отдельными представителями субъектов государственной регистрации и должностными лицами Министерства юстиции Украины.

"В ходе досудебного расследования Генеральной прокуратурой получена информация о многочисленных фактах деятельности так называемых "черных регистраторов" о незаконном снятии обременений, перехода прав собственности на объекты недвижимого и движимого имущества, изменения корпоративных прав предприятий и тому подобное.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве проходят обыски в бизнес-центре "Парус". Служба безопасности Украины подозревает должностные лица Киевской государственной городской администрации в злоупотреблениях при строительстве Большой Окружной дороги в столице.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе проходят обыски в охранной фирме, сотрудников которой обвиняют в истязании детей в центре социально-психологической реабилитации.