ГПУ отримала доступ до баз Мін'юсту по справі "чорних реєстраторів"

Генеральна прокуратура отримала доступ до баз даних Міністерства юстиції України з метою вивчення можливого втручання в бази даних Єдиних та Державних реєстрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Повідомляється, що доступ до баз даних реєстрів Мін'юсту був отриманий згідно з постановою суду. Слідство вивчає можливі зловживання повноваженнями окремими представниками суб'єктів державної реєстрації та посадовими особами Міністерства юстиції України.

"У ході досудового розслідування Генеральною прокуратурою отримана інформація про численні факти діяльності так званих "чорних реєстраторів" про незаконне зняття обтяжень, переходу прав власності на об'єкти нерухомого та рухомого майна, зміни корпоративних прав підприємств тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві проходять обшуки в бізнес-центрі "Парус". Служба безпеки України підозрює посадові особи Київської міської державної адміністрації у зловживаннях при будівництві Великої Окружної дороги в столиці.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі проходять обшуки в охоронній фірмі, співробітників якої звинувачують у катуванні дітей в центрі соціально-психологічної реабілітації.