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В ГПУ не подтвердили, что судимость нардепа Иванисова за изнасилование погашена

Новости » Политика     20.11.2019 - 18:47
В ГПУ не подтвердили, что судимость нардепа Иванисова за изнасилование погашена
Фото: Руслан Иванисов (facebook.com sluganarodu.ivanisov)

Проверка продолжается

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) заявили, что информация о погашенной судимости по обвинению в изнасиловании в народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Иванисова является неподтвержденной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Отмечается, что проверка продолжается, о ее результатах будет официально сообщено дополнительно.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвучена сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", - говорится в сообщении.

В ГПУ не подтвердили, что судимость нардепа Иванисова за изнасилование погашена

Напомним, сегодня на брифинге в Киеве генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что судимость Руслана Иванисова по обвинению в изнасиловании погашена. Однако Иванисов действительно отбывал наказание за изнасилование.

Ранее бывший народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал в своем Telegram-канале информацию, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

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