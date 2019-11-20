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В ГПУ не підтвердили, що судимість нардепа Іванісова за зґвалтування погашена

Новини » Політика     20.11.2019 - 18:47
В ГПУ не підтвердили, що судимість нардепа Іванісова за зґвалтування погашена
Фото: Руслан Іванісов (facebook.com sluganarodu.ivanisov)

Перевірка триває

В Генеральній прокуратурі України (ГПУ) заявили, що інформація про погашену судимість за звинуваченням у зґвалтуванні у народного депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Іванісова є непідтвердженою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Зазначається, що перевірка наразі триває, про її результати буде офіційно повідомлено додатково.

"Інформація щодо підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою", - йдеться в повідомленні.

В ГПУ не підтвердили, що судимість нардепа Іванісова за зґвалтування погашена

Нагадаємо, сьогодні на брифінгу у Києві генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що судимість Руслана Іванісова за звинуваченням у зґвалтуванні погашена. Однак Іванісов дійсно відбував покарання за зґвалтування.

Раніше колишній народний депутат Ігор Мосійчук опублікував у своєму Telegram-каналі інформацію, що нардеп від "Слуги народу" Роман Іванісов в середині 90-х років був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

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