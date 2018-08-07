ГПУ передала в суд дело о мошенничестве чиновницы Минэкологии

Чиновница требовала 25 тыс. гривен за выдачу разрешительных документов

Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении разоблаченной на мошенничестве чиновницы Министерства экологии и природных ресурсов. Об этом говорится в сообщении ГПУ.

Сообщается, что подозреваемая с целью завладения денежными средствами потребовала 25 тыс. гривен за предоставление разрешительных документов при якобы подаче не соответствующих требованиям нормативно-правовых актов. При этом она достоверно знала, что поданные гражданином Украины документы соответствуют всем требованиям и являются основанием для получения разрешительных документов.

"По результатам предварительного расследования прокурором утвержден обвинительный акт, который направлен в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Ивано-Франковской области на взятке задержали прокурора. Прокурор Коломыйской местной прокуратуры требовал от отца обвиняемой в уголовном деле неправомерную выгоду в размере 300 долларов. За это он обещал посодействовать в назначении наказания, которое не связано с реальным лишением свободы.