ГПУ передала до суду справу про шахрайство чиновниці Мінекології

Чиновниця вимагала 25 тис. гривень за видачу дозвільних документів

Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт стосовно викритої на шахрайстві чиновниці Міністерства екології та природних ресурсів. Про це йдеться в повідомленні ГПУ.

Повідомляється, що підозрювана з метою заволодіння грошовими коштами вимагала 25 тис. гривень за надання дозвільних документів при нібито подачі невідповідних вимогам нормативно-правових актів. При цьому вона достовірно знала, що подані громадянином України документи відповідають усім вимогам і є підставою для отримання дозвільних документів.

"За результатами попереднього розслідування прокурором затверджено обвинувальний акт, який направлено до суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Івано-Франківській області на хабарі затримали прокурора. Прокурор Коломийської місцевої прокуратури вимагав від батька обвинуваченої у кримінальній справі неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів. За це він обіцяв посприяти у призначенні покарання, яке не пов'язане з реальним позбавленням волі.