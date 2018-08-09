ГПУ відкрила справу за фактом масових заворушень у Лук'янівському СІЗО

Ув'язнені готували організацію масових заворушень і закликали до цього ув'язнених

За фактом масових заворушень у Лук'янівському СІЗО в Києві та погроз іноземцю з боку колишніх бійців батальйону "Торнадо" відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством), ч. 2 ст. 189 (вимагання) і ч. 1 ст. 14 год. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцями було встановлено, що ув'язнені з допомогою мобільного зв'язку, діючи за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, чинили тиск на іноземного громадянина, вимагаючи від нього передачі їм майна, а також готували організацію масових заворушень і закликали до цього ув'язнених.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, біля Лук'янівського СІЗО в Києві між активістами, які намагалися перешкодити етапуванню бійців "Торнадо", і спікером заступника міністра юстиції Юрієм Маслаком сталася бійка.

Як відомо, екс-бійці "Торнадо" в четвер влаштували бунт в Лук'янівському СІЗО, у зв'язку з чим був введений план "Буря". Зазначалося, що екс-комбата Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різним закладам тимчасового утримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери.

Знайомі і родичі підсудних блокували в'їзд-виїзд спецавтомобілів. Під стінами ізолятора зібралося близько 30-40 осіб. За фактом навмисного блокування виїзду спецавтомобілів розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 Кримінального кодексу України.