ГПУ направила ЦИК дополнительную информацию по Клюеву

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила дополнительную информацию относительно экс-главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом сообщает пресс-служба Управление специальных расследований ГПУ.

Как отмечается, 3 июля управлением специальных расследований в ЦИК было направлено дополнительную расширенную информацию и предоставлены копии отдельных процессуальных документов, которыми подтверждается факт постоянного проживания Клюева в период 2014-2019 годов на территории Российской Федерации. В ГПУ заявили, что прокуратура готова предоставить при необходимости разъяснения или любую другую информацию досудебного расследования, которое потребует ЦИК.

"Выражаем надежду на объективное и беспристрастное рассмотрение ЦИК предоставленной информации при решении вопроса о регистрации подозреваемого Клюева А.П. кандидатом в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.