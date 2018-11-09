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В ГПУ есть много оснований найти заказчика нападения на Гандзюк в короткие сроки, - Луценко

Новости » Общество    09.11.2018 - 20:41
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

По его словам, расследование дела Гандзюк не будет таким безрезультативным как дело убийства Павла Шеремета

В Генеральной прокуратуры есть много оснований найти заказчика в деле Екатерины Гандзюк в короткие сроки. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой", передает корреспондент РБК-Украина.

"Закон предусматривает возможность годами расследовать подобные дела. Но зная детали следствия, я имею твердую надежду, что СБУ сможет установить заказчика (убийства Гандзюк, - ред.) в короткие сроки. Поймете, это не книжка, которую ты дочитаєшь до 500-й страницы. здесь нет линейных схем. Кто хоть раз смотрел детективы понимает, что каждое преступление есть индивидуальным", - заявил Луценко.

По его словам, расследование дела Гандзюк не будет таким безрезультативным как дело убийства Павла Шеремета.

"Так уже не получится, потому что в деле Шеремета нет даже исполнителя. В деле же Гандзюк установлены четыре исполнителя и организатор. Надеемся, что мы выйдем и на заказчика, для этого есть много оснований и возможностей", - сообщил Луценко.

Он подчеркнул, что есть достаточно много людей и политических сил, которым не нравилась Екатерина Гандзюк.

"Она воевала с незаконной выработкой лесов и за этим стоит определенная политическая сила. Она воевала с варварской добычей песка, а за этим стоят другие политики. Она воевала с коррупцией вокруг весовых. У нас аж 12 версий, потому что Катя многим не давала спокойно делать сделки. Поэтому обиженных на нее достаточно. Задача следствия проанализировать всю ситуацию и вычислить вероятных заказчиком, доказать кто из них и является заказчиком", - добавил Луценко.

Также генпрокурор заявил, что расследование дела относительно нападения на активистку Екатерину Гандзюк Временной следственной комиссией Верховной рады будет мешать следствию, которое ведут правоохранители.

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Новости Украины Екатерина ГандзюкЮрий Луценко
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