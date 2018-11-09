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ГПУ має багато підстав знайти замовника нападу на Гандзюк у короткі терміни, - Луценко

Новини » Суспільство    09.11.2018 - 20:41
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

За його словами, розслідування справи Гандзюк не буде таким безрезультативним як справа вбивства Павла Шеремета

Генеральна прокуратура має багато підстав знайти замовника у справі Катерини Гандзюк у короткі терміни. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Прямий", передає кореспондент РБК-Україна. 

"Закон передбачає можливість роками розслідувати подібні справи. Але знаючи деталі слідства, я маю тверду надію, , що СБУ зможе встановити замовника (вбивства Гандзюк - ред.) у набагато коротчі терміни. Зрозумієте, це не книжка, яку ти дочитаєшь до 500-ї сторінки. тут немає лінійних схем. Хто хоч раз детективи дивився розуміє, що кожен злочин є індивідуальним", - заявив Луценко. 

За його словами, розслідування справи Гандзюк не буде таким безрезультативним як справа вбивства Павла Шеремета.

"Так уже не вийде, бо у справі Шеремета немає навіть виконавця. У справі ж Гандзюк втановлені чотири виконавця і організатор.  Сподіваємось, що ми вийдемо і на замовника, для цього є багато підстав і можливостей", - повідомив Луценко. 

Він наголосив, що є достатньо багато людей і політичних сил, яким не подобалась Катерина Гандзюк. 

"Вона воювала з незаконною виробкою лісів і за цим стоїть певна політична сила. Вона воювала  з варварським видобутком піску, а за цим стоять інші політики. Вона воювала із корупцією навколо вагових. У нас аж 12 версій, бо Катя багатьом не давала спокійно робити оборудки. Тому ображених на неї достатньо. Завдання слідства проаналізувати всю ситуацію і вичислити ймовірних замовником, довести хто зних і є замовником", - додав Луценко. 

Також генпрокурор заявив, що розслідування справи щодо нападу на активістку Катерину Гандзюк Тимчасовою слідчою комісією Верховної ради заважатиме слідству, яке ведуть наразі правоохоронці.

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Новини України Катерина ГандзюкЮрій Луценко
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