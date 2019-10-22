ГПУ изменила подозрение Грымчаку

Генеральная прокурорату Украины (ГПУ) изменила подозрении бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Дмитрий Мельник.

Ему переквалифицировали подозрение на ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием, - ред.).

"Так, изменено подозрение. Ему (Юрию Грымчаку, - ред.) переквалифицировали подозрение на ч. 3 ст. 369-2", - сообщил Мельник.

По его словам, сейчас неизвестно изменена ли подследственность дела. По словам адвоката, в случае передачи дела в НАБУ ее будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

"В связи с тем, что должность моего клиента на момент задержания была замминистра, и сумма этой неправомерной выгоды имеет значительный размер, то в соответствии со статьей 216 УПК Украины исключительной подследственностью этого дела должно быть НАБУ. Насколько мне известно, в пятницу соответствующие процессуальные документы должны быть рассмотрены руководством ГПУ для того, чтобы изменить эту подследственность", - добавил он.

Напомним, Деснянский районный суд города Чернигова арестовал заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, подозреваемого в мошенничестве. Суд избрал меру пресечения Юрию Грымчаку в виде содержания под стражей на 60 суток - до 15 октября и залог в размере 6 млн грн.

В Генеральной прокуратуре заявили, что Грымчак и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины за вынесение решения в пользу заинтересованного лица.

"Обеспечить влияние на судей ВСУ о вынесении решения в пользу заинтересованного лица, и также за осуществление воздействия на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий", - отметили в ведомстве.