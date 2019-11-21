ГПУ экстрадировала в США иностранного киберпреступника

В четверг, 21 ноября, правоохранители экстрадировали в Соединенные Штаты Америки иностранного киберпреступника, задержанного в Украине в октября этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ведомства, гражданин Литвы, подозреваемый в совершении 10 серьезных транснациональных киберпреступлений, длительное время разыскивался американскими правоохранителями. В октябре злоумышленник был задержан Нацполицией на территории Украины.

"Генеральной прокуратурой Украины принято решение об экстрадиции лица в Соединенные Штаты Америки в упрощенном порядке и сегодня он фактически передан компетентным органам этой страны", - отметили в ГПУ.

В прокуратуре добавили, что это первый случай сотрудничества между Украиной и США, когда экстрадиция происходила в упрощенном порядке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Европол обезвредил международную группу киберпреступников под названием Avalanche. Киберпреступники распространяли вредоносное программное обеспечение, с помощью которого получали доступ к банковским счетам. Известно о более 40 тысячах жертв, в основном это компании и финансовые организации. Убытки оцениваются почти в 100 млн долларов.