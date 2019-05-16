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Европол ликвидировал международную сеть киберпреступников

Новости » Происшествия    16.05.2019 - 21:51
Европол ликвидировал международную сеть киберпреступников
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Службы безопасности нескольких стран обезвредили группу киберпреступников Avalanche

Службы безопасности нескольких стран обезвредили международную группу киберпреступников под названием Avalanche. Об этом сообщает  РБК-Украина со ссылкой на полицейскую службу ЕС Европол.

По данным европейских правоохранителей, уголовная сеть преимущественно использовала вредоносное программное обеспечение GozNym, которое распространялось на компьютерах жертв, что позволяло получить доступ к их банковским счетам.

По оценкам Европола, более 41 тыс. жертв, преимущественно компаниям и финансовым организациям, нанесен ущерб на сумму около 100 млн долларов. По данным правоохранителей, расследование проводилось в более чем 40 странах, также за пределами Евросоюза. В операции по ликвидации преступной сети участвовали сотрудники правоохранительных органов Болгарии, Германии, Грузии, Молдовы, США и Украины.

Десяти участникам преступной группы уже предъявлены обвинения в США. Членов преступной сети обвиняют, в частности, в краже средств с банковских счетов и отмывании денежных средств. Лидеру сети киберпреступников грозит суд в Грузии, еще одного члена группы экстрадировали в США из Болгарии, другого подозреваемого будут судить в Молдове.

Кроме того, пятеро россиян, участвовавших в киберпреступлениях, остаются на свободе. Среди них разработчик вредоносного программного обеспечения GozNym.

Напомним, деятельность известного в Darknet ресурса xDedic, позволяющего пользователям продавать и покупать доступ к взломанным серверам, создали и поддерживали 4 граждане Украины.

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