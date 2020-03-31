ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ООС разъяснили порядок пропуска через КПВВ на период карантина

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 09:40
В ООС разъяснили порядок пропуска через КПВВ на период карантина
Фото: КПВВ на Донбассе (kmu.gov.ua)

На период карантина разрешен пропуск лишь определенного круга лиц

В операции Объединенных сил разъяснили порядок пропуска граждан через контрольно-пропускные пункты въезд-выезда в Донецкой и Луганской областях на период карантина. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Так, гражданам, имеющим местную регистрацию, не вводится дополнительных ограничений на передвижение в пределах и между Донецкой и Луганской областями. Также таким гражданам разрешен проезд на эти территории со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской области. При этом жителям Донецкой и Луганской областей рекомендуется без веских причин не оставлять районы постоянного проживания.

Кроме этого въезд на территории Донецкой и Луганской областей разрешен:

  • гражданам, владеющим недвижимостью в этих областях;
  • лицам, которые следуют к месту работы при предъявлении соответствующей справки от работодателя;
  • основанием для пропуска может быть смерть близких родственников и членов семьи, что подтверждается соответствующими документами;
  • разрешение на пересечение границ областей предоставляется гражданам для осуществления лечения в особо тяжелых случаях, беременным женщинам и лицам, которые их сопровождают;
  • частным предпринимателям, организациям, предприятиям, осуществляющим обеспечение жизнедеятельности региона, разрешено въезд/выезд по предъявлению соответствующих документов;
  • отдельные решения могут приниматься на пропуск лиц, имеющих веские причины гуманитарного характера или критические жизненные обстоятельства при наличии подтверждающих документов.

При этом пересечение границ областей осуществляется лишь через определенные блок-посты с обязательным температурным скринингом.

Напомним, что Украина на Донбассе в рамках карантина ввела дополнительные ограничения по пересечению контрольных пунктов въезда-выезда. В частности, через линию разграничения не будут пропускать людей без постоянной регистрации на подконтрольной территории.

Правительство в ближайшие дни представит сценарий дальнейших действий во время карантина На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо - ранены
Новости Украины ДонбасспропусккарантинКПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь