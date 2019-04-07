В ГПСУ прокомментировали недопуск в Украину члена союза венгров Румынии

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил факт недопуска главы Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунора Келемена в пункте пропуска "Тиса" на Закарпатье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Громадське.

По его словам, пограничники выполняли поручения одного из правоохранительных органов Украины о запрете ему во въезде.

Напомним, лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен в Facebook написал, что его не пустили в Украину. В частности, по его словам, он прождал в пункте пропуска около часа и получил отказ во въезде от пограничников.

"Я мог бы сделать это, если бы украинская власть после часа бессмысленного ожидания и пограничного контроля позволила бы мне въехать в страну. Они лишили меня права въезжать в страну без каких-либо объяснений. Они просто сообщили, что я не могу пересечь границу", - написал Келемен.

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.