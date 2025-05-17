Без GPS і не боїться РЕБ: українська "Рута" перейде на нову систему наведення

Українська крилата ракета-дрон "Рута" буде оснащена новою візуальною навігаційною системою. Вона дозволить точно наводитися на ціль навіть за повної відсутності супутникової навігації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Як пише Defense Express, нову систему навігації забезпечить іспанська компанія UAV Navigation, яка входить до складу оборонного концерну Grupo Oesía. Зазначається, що систему вже перевірили в бойових умовах, і, ймовірно, її вже застосовували в Україні.
Нова навігація дозволить здійснювати політ на малій висоті, а також відповідає за наведення на термінальному етапі польоту.
За даними ЗМІ, мова про візуальну систему навігації типу DSMAC. Вона базується на зіставленні реальних зображень рельєфу з еталонними картами місцевості.
Зазвичай такі технології використовують у повноцінних крилатих ракетах. Однак розвиток цифрових технологій дозволив зменшити та здешевити ці технології для використання на менш габаритних платформах.
"Руту" було розроблено компанією Destinus. Вона часто класифікується як ракето-дрон через свої компактні розміри та функціональні особливості. Вперше про її використання стало відомо наприкінці 2024 року - тоді "Рута" проходила випробування на полі бою.
Тоді ж стало відомо, що Destinus, ймовірно, постачала Україні гвинтові безпілотники Lord з дальністю польоту від 750 до 2000 км.
"Рута" може долати до 300 км, а її бойове навантаження, хоча й не розкрите, за оцінками аналітиків, може становити десятки або близько сотні кілограмів.
Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна провела успішні випробування нової ракети власного виробництва "Рута". Також продовжується виробництво й інших ракет.
Детально про те, на що здатна нова українська зброя - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.