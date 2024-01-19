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"Гойдалки" в дії. Синоптик назвала дати різкої зміни погоди в Україні

Фото: синоптик назвала дати різкої зміни погоди в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчими днями в Україні похолоднішає. Але потепління чекати недовго. Хоча і нова хвиля похолодання також не забариться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У ніч на цю суботу температура повітря становитиме -2...-8 градусів, на крайній півночі місцями до -10 градусів. У неділю в Україні переважатиме холодна погода, проте серйозних опадів не передбачається", - розповіла синоптик.

Коли чекати потепління та чергових морозів?

Як зазначила Діденко, підвищення температури повітря очікується з 24 січня.

"А наступне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде із 28 січня", - додала вона.

Погода в лютому 2024 в Україні

У лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.

 

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