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"Качели" в действии. Синоптик назвала даты резкой смены погоды в Украине

Фото: синоптик назвала даты резкой смены погоды в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие дни в Украине похолодает. Но потепление ждать недолго. Хотя и новая волна похолодания также не заставит себя ждать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В ночь на эту субботу температура воздуха будет составлять -2...-8 градусов, на крайнем севере местами до -10 градусов. В воскресенье в Украине будет преобладать холодная погода, однако серьезных осадков не предполагается", - рассказала синоптик.

Когда ждать потепления и последующих морозов?

Как отметила Диденко, повышение температуры воздуха ожидается с 24 января.

"А следующее похолодание, по предварительным прогнозам, придет с 28 января", - добавила она.

Погода в феврале 2024 в Украине

В феврале 2024 в Украине, как и в декабре 2023, будет преобладать температура выше нуля. Но данные мировых прогностических центров свидетельствуют, что погода в феврале может быть очень неустойчивой из-за циклонов.

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