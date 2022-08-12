"Говорят, небрежность". Оккупанты называют свои версии взрывов в Крыму: перехват ГУР

Военная разведка смогла перехватить разговор двух оккупантов с "ДНР". Они обсуждают, что подразделениям из незаконных "республик" не хватает пехоты. Поэтому их могут переформировать и снова бросить в бой.

Также боевики обсуждают недавние взрывы в Крыму.

"Там по Крыму, аэропорт который, ну говорят, взорвался там. Говорят, небрежность. При заправке боеприпасы взорвались в Крыму", - сказал один из захватчиков.

В ответ другой заявил, что взрывы якобы были результатом ракетного удара. Оккупант отметил, что не верит в "хваленую" российскую ПВО.

"Хваленое ПВО не сработало в очередной раз... Да, может еще и по мосту в****т", - сказал он.