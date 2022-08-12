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"Кажуть, недбалість". Окупанти називають свої версії вибухів у Криму: перехоплення ГУР

Фото: окупанти заявляють, що вибухи у Криму могли статися через "недбалість" (twitter com)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти з так званої "ДНР" не розуміють, чому на авіабазі у Криму пролунали вибухи. Вони вважають, що це могла бути недбалість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Військова розвідка змогла перехопити розмову двох окупантів з "ДНР". Вони обговорюють, що підрозділам з незаконних "республік" не вистачає піхоти. Тому їх можуть переформувати і знову кинути у бій.

Також бойовики обговорюють недавні вибухи у Криму.

"Там по Криму, аеропорт який, ну кажуть, зірвався там. Кажуть, недбалість. При заправці боєприпаси зірвалися в Криму", - сказав один з загарбників.

У відповідь інший заявив, що вибухи нібито були результатом ракетного удару. Окупант зазначив, що не вірить у "хвалену" російську ППО.

"Хвалене ППО не спрацювало в черговий раз... Так, може ще й по мосту в***ть", - сказав він.

Нагадаємо, раніше розвідка перехопила розмову окупанта з дружиною. Жінка скаржилася, що після вибухів у Криму росіяни фактично зганьбились на весь світ.

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