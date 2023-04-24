Говорити про кінець паводка ще зарано. В Києві прогнозується друга хвиля підтоплень

"Говорити, що цьогорічне водопілля для столиці вже минулося - зарано. Синоптики попереджають, що внаслідок ймовірних значних опадів, можлива друга хвилю паводку наприкінці квітня чи початку травня", - каже начальник КМВА Сергій Попко.

Водночас як зазначають в відомстві, передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста.

"Однак, влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій", - додав він.

За його даними, станом на 10 ранку 24 квітня рівень води у Дніпрі у Києві біля моста "Метро" становить 9 283 см, що аж на 20 см менше вчорашнього показника.

"Це найбільше падіння рівня води з початку водопілля. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано", - констатував Попко.