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Говорить о конце паводка еще рано. В Киеве прогнозируется вторая волна подтоплений

Фото: в Киеве прогнозируется вторая волна подтоплений (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Масштабный паводок в Киеве продолжает идти на спад, а уровень воды снизился на 20 см от вчерашнего уровня. Но говорить о его конце пока рано, синоптики прогнозируют вторую волну подтоплений в конце апреля - в начале мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

"Говорить, что нынешний половодье для столицы уже прошло - рано. Синоптики предупреждают, что в результате возможных значительных осадков, возможна вторая волна паводка в конце апреля или начале мая", - говорит начальник КГВА Сергей Попко.

В то же время, как отмечают в ведомстве, предполагаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города.

"Однако, власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям", - добавил он.

По его данным, по состоянию на 10 утра 24 апреля уровень воды в Днепре в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 283 см, что на 20 см меньше вчерашнего показателя.

"Это наибольшее падение уровня воды с начала половодья. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы", - констатировал Попко.

Отметим, наводнение в Украине подтопило дома и угодья в 9 областях. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды.

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