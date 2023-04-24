Говорить о конце паводка еще рано. В Киеве прогнозируется вторая волна подтоплений

"Говорить, что нынешний половодье для столицы уже прошло - рано. Синоптики предупреждают, что в результате возможных значительных осадков, возможна вторая волна паводка в конце апреля или начале мая", - говорит начальник КГВА Сергей Попко.

В то же время, как отмечают в ведомстве, предполагаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города.

"Однако, власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям", - добавил он.

По его данным, по состоянию на 10 утра 24 апреля уровень воды в Днепре в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 283 см, что на 20 см меньше вчерашнего показателя.

"Это наибольшее падение уровня воды с начала половодья. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы", - констатировал Попко.