UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Говорить о выходе Украины в "зеленую" зону рано: при каких условиях это возможно

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине начали появляться признаки потенциального выхода страны в "зеленую" зону эпидемической опасности. Однако пока говорить о переходе в "зеленую" зону рано.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения (KSE) Юрий Ганиченко.

Он отметил, что сразу вся страна будет переходить в "зеленую" зону.

"Не будет такой ситуации, когда отдельные регионы выходят в "зеленый" уровень. Критерием выхода является то, когда больше половины регионов - по крайней мере 13 регионов, будут показывать менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ и коэффициент обнаружения инфицирования должно быть по всей стране менее 5%", - заявил Ганиченко.

По его словам, сейчас заболеваемость менее 50% от эпидпорога зафиксирована уже в одной области - Винницкой. Также в Киеве менее 5% составляет коэффициент выявления инфицирования.

Напомним, по состоянию на 6 мая в Украине "желтую" зону расширили до 15 регионов. В "красной" зоне остаются лишь три области, еще семь - в "оранжевой".

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине не осталось ни одного региона, где была бы превышена норма госпитализаций пациентов с COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины COVID-19КарантинКоронавирус