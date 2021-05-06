Говорить о выходе Украины в "зеленую" зону рано: при каких условиях это возможно

В Украине начали появляться признаки потенциального выхода страны в "зеленую" зону эпидемической опасности. Однако пока говорить о переходе в "зеленую" зону рано.
Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения (KSE) Юрий Ганиченко.
Он отметил, что сразу вся страна будет переходить в "зеленую" зону.
"Не будет такой ситуации, когда отдельные регионы выходят в "зеленый" уровень. Критерием выхода является то, когда больше половины регионов - по крайней мере 13 регионов, будут показывать менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ и коэффициент обнаружения инфицирования должно быть по всей стране менее 5%", - заявил Ганиченко.
По его словам, сейчас заболеваемость менее 50% от эпидпорога зафиксирована уже в одной области - Винницкой. Также в Киеве менее 5% составляет коэффициент выявления инфицирования.
Напомним, по состоянию на 6 мая в Украине "желтую" зону расширили до 15 регионов. В "красной" зоне остаются лишь три области, еще семь - в "оранжевой".
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине не осталось ни одного региона, где была бы превышена норма госпитализаций пациентов с COVID.