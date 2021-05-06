Говорити про вихід України в "зелену" зону рано: за яких умов це можливо

В Україні почали з'являтися ознаки потенційного виходу країни в "зелену" зону епідемічної небезпеки. Однак поки говорити про перехід в "зелену" зону рано.

Він зазначив, що відразу вся країна буде переходити в "зелену" зону.

"Не буде такої ситуації, коли окремі регіони виходять в" зелений "рівень. Критерієм виходу є те, коли більше половини регіонів - принаймні 13 регіонів, будуть показувати менше ніж 50% від епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ і коефіцієнт виявлення інфікування має бути по всій країні менше ніж 5% ", - заявив Ганіченко.

За його словами, зараз захворюваність менше ніж 50% від епідпорогу зафіксовано вже в одній області - Вінницькій. Також в Києві менш як 5% становить коефіцієнт виявлення інфікування.