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Говорити про вихід України в "зелену" зону рано: за яких умов це можливо

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні почали з'являтися ознаки потенційного виходу країни в "зелену" зону епідемічної небезпеки. Однак поки говорити про перехід в "зелену" зону рано.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я (KSE) Юрій Ганіченко.

Він зазначив, що відразу вся країна буде переходити в "зелену" зону.

"Не буде такої ситуації, коли окремі регіони виходять в" зелений "рівень. Критерієм виходу є те, коли більше половини регіонів - принаймні 13 регіонів, будуть показувати менше ніж 50% від епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ і коефіцієнт виявлення інфікування має бути по всій країні менше ніж 5% ", - заявив Ганіченко.

За його словами, зараз захворюваність менше ніж 50% від епідпорогу зафіксовано вже в одній області - Вінницькій. Також в Києві менш як 5% становить коефіцієнт виявлення інфікування.

Нагадаємо, станом на 6 травня в Україні "жовту" зону розширили до 15 регіонів. У "червоній" зоні залишаються лише три області, ще сім - в "помаранчевій".

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні не залишилося жодного регіону, де була б перевищена норма госпіталізацій пацієнтів з COVID.

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