Говорити про покращення ситуації в Україні зможемо після Великодня, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент заявив, що поки українець має усвідомлювати важливість карантину

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, якщо вдасться пройти Великдень так, щоб не було скупчень і щоб поменше людей заразилися, то зможемо говорити про покращення ситуації в Україні. Про це він заявив під час наради щодо питань боротьби з коронавірусом, передає прес-служба Офісу президента.

Президент зазначив, що поки українець має усвідомлювати важливість карантину

"Якщо нам вдасться пройти Великдень так, щоб не було скупчень і щоб поменше людей заразилися, ми зможемо говорити про покращення ситуації в Україні. Але доти кожен українець має усвідомлювати важливість карантин", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, станом на 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадків зараження коронавірусом. За добу заразились 270 людей. Це на 55 випадків менше, ніж минулу добу.

Також зазначимо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що будуть дивитися на динаміку, щоб 24 квітня виходити з карантину. Поки в Україні посилюють карантин та ввели надзвичайну ситуацію по всій території країни.

Додамо, Ляшко допускає колапс системи охорони здоров'я, якщо коронавірусом захворіє 10% населення країни. Наразі Україна йде по сценарію 2% заражених.