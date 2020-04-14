ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Говорити про покращення ситуації в Україні зможемо після Великодня, - Зеленський

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 13:59
Говорити про покращення ситуації в Україні зможемо після Великодня, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент заявив, що поки українець має усвідомлювати важливість карантину

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, якщо вдасться пройти Великдень так, щоб не було скупчень і щоб поменше людей заразилися, то зможемо говорити про покращення ситуації в Україні. Про це він заявив під час наради щодо питань боротьби з коронавірусом, передає прес-служба Офісу президента.

Президент зазначив, що поки українець має усвідомлювати важливість карантину

"Якщо нам вдасться пройти Великдень так, щоб не було скупчень і щоб поменше людей заразилися, ми зможемо говорити про покращення ситуації в Україні. Але доти кожен українець має усвідомлювати важливість карантин", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, станом на 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадків зараження коронавірусом. За добу заразились 270 людей. Це на 55 випадків менше, ніж минулу добу.

Також зазначимо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що будуть дивитися на динаміку, щоб 24 квітня виходити з карантину. Поки в Україні посилюють карантин та ввели надзвичайну ситуацію по всій території країни.

Додамо, Ляшко допускає колапс системи охорони здоров'я, якщо коронавірусом захворіє 10% населення країни. Наразі Україна йде по сценарію 2% заражених.

Польща почне "разморозку економіки" з 19 квітня У Миколаївській області зафіксовано вогнище коронавірусу
Новини України Володимир ЗеленськийПасхаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся