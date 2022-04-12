Говорить о химической атаке в Мариуполе еще рано, - глава Донецкой ОГА

В Мариуполе три человека пострадали в результате взрыва неизвестного вещества, которое оккупанты сбросили с беспилотника. Однако пока еще рано говорить, что это была химическая атака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленко эфире CNN.

"Три человека пострадали вчера ночью в Мариуполе в результате взрыва неизвестного вещества, которое россияне сбросили с беспилотника. Пока рано говорить, какое именно вещество это было и можно ли нападение классифицировать как химическую атаку", - рассказал Кириленко.

Он также добавил, что тем временем оккупанты скрывают следы своих преступлений в Мариуполе и используют мобильные крематории для сожжения убитых ими гражданских, счет погибших там идет на тысячи.

Отметим, сегодня в Министерстве обороны заявили, что проверяют информацию о вероятном применении химического оружия в Мариуполе. Там предполагают, что Россия могла использовать фосфорные бомбы.

Напомним, вчера появилась информация о том, что российские оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество.

После чего основатель полка "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что в результате применения химического оружия российской армией пострадало три бойца "Азова". По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

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