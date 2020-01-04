У Говерлы испытали систему предупреждения столкновения самолета с землей

В Карпатах в районе Говерлы прошли очередные испытания дооборудованного под требования ИКАО самолета Ил-76МД. Об этом сообщает АрміяInform.

Как отмечается в сообщении, одним из самых сложных пунктов программы проверки были испытания системы предупреждения столкновения самолета с земной поверхностью.

"Расстояние между горой и самолетом - критически мало. Маневр нужно совершить за считанные секунды. Поэтому, кроме электроники, большую роль во время таких полетов играет и профессионализм экипажа. По результатам проверки все системы самолета работали штатно, без замечаний", - сказал главный инженер авиации Воздушных сил ВСУ генерал-майор Петр Скоренький.

Район Говерлы для испытания избрали впервые. До 2014-го эти полеты происходили в Крыму. Там условия еще сложнее - резкий переход от уровня моря к горной местности. Хотя метеоусловия в Карпатах более переменчивы и нестабильны.

"Дооборудованием самолета новейшими системами занимался Николаевский авиаремонтный завод. После успешно проведенных испытаний самолет получил все необходимые документы, которые позволяют выполнять полеты в соответствии с требованиями ИКАО", - добавил Скоренький.

Напомним, украинским военным в течение 2019 года передали 7 тысяч 434 единицы вооружения и военной техники.

Отметим, Минобороны Украины планирует рассекретить как минимум 50% государственного оборонного заказа. Сейчас эта информация полностью засекречена.