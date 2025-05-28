Готуються до війни з РФ? НАТО просить Німеччину надати 40 тисяч військових, - Reuters

Північноатлантичний альянс звернувся до Німеччини з проханням надати ще сім бригад - близько 40 тисяч військовослужбовців - для посилення оборони НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними джерел видання, Альянс планує суттєво збільшити свої вимоги до військового потенціалу на тлі зростання загрози з боку Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Загальна кількість бригад, які союзники повинні будуть надати, зросте до 120–130 - це на 50% більше від нинішньої мети у 80 бригад. Однак точні цифри залишаються засекреченими.
Наразі Німеччина має вісім бригад, а дев’ята формується для розгортання в Литві до 2027 року. У 2021 році країна погодилася надати НАТО 10 бригад до 2030 року. Забезпечення додаткових 40 тисяч військових стане значним викликом для Берліна, оскільки Бундесвер досі не досягнув поставленої у 2018 році мети у 203 тисячі військовослужбовців, і наразі не вистачає приблизно 20 тисяч.
У період холодної війни Німеччина мала 500 тисяч військовослужбовців і 800 тисяч резервістів. Сьогодні вона разом із Польщею залишається ключовою силою швидкого реагування на східному фланзі НАТО.
Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році країни НАТО значно збільшили витрати на оборону. Очікується, що на саміті в Гаазі наступного місяця генеральний секретар Альянсу Марк Рютте закличе лідерів подвоїти рівень витрат з 2% ВВП до 5% - із яких 3,5% мають йти на оборону, а 1,5% - на безпекові потреби.
Німеччина вже послабила свої боргові обмеження, що дозволило їй збільшити оборонні видатки, і підтримала запропоновану Рютте ціль у 5%.
Міністр оборони Німеччини Карстен Бройер наказав, аби до 2029 року збройні сили були повністю укомплектовані - саме до цього часу, за прогнозами НАТО, Росія може відновити свій військовий потенціал до рівня, який дозволить атакувати країни Альянсу.
Нещодавно Німеччина розпочала розгортання своєї танкової бригади в Литві, зміцнюючи східний фланг НАТО на тлі зростаючої загрози з боку Росії. Європейські союзники вжили безпрецедентних заходів для стримування агресивної політики Москви.
Зараз у Литві дислокується приблизно 400 німецьких військових. До кінця року влада Німеччини планує збільшити їхню кількість до 500 осіб.
Як повідомив представник відомства, німецькі військові вже почали проходити початкові тренування та навчання на місці, і в найближчі місяці ці заходи мають бути суттєво посилені.
Раніше у доповіді Бундесверу йшлося про підготовку Росії до можливої великомасштабної війни з НАТО. Припускається, що Володимир Путін має намір досягати своїх цілей силовим шляхом. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що напад з боку Росії може відбутися вже за кілька років, і Литва має близько чотирьох-п’яти років для підготовки.
На початку травня стало відомо, що Росія активізувала спостереження за діяльністю НАТО в Балтійському морі, а також вдається до демонстрацій сили та провокацій.
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