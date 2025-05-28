Готовятся к войне с РФ? НАТО просит Германию предоставить 40 тысяч военных, - Reuters

Североатлантический альянс обратился к Германии с просьбой предоставить еще семь бригад - около 40 тысяч военнослужащих - для усиления обороны НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников издания, Альянс планирует существенно увеличить свои требования к военному потенциалу на фоне роста угрозы со стороны России после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Общее количество бригад, которые союзники должны будут предоставить, возрастет до 120-130 - это на 50% больше нынешней цели в 80 бригад. Однако точные цифры остаются засекреченными.
Сейчас Германия имеет восемь бригад, а девятая формируется для развертывания в Литве до 2027 года. В 2021 году страна согласилась предоставить НАТО 10 бригад до 2030 года. Обеспечение дополнительных 40 тысяч военных станет значительным вызовом для Берлина, поскольку Бундесвер до сих пор не достиг поставленной в 2018 году цели в 203 тысячи военнослужащих, и сейчас не хватает примерно 20 тысяч.
В период холодной войны Германия имела 500 тысяч военнослужащих и 800 тысяч резервистов. Сегодня она вместе с Польшей остается ключевой силой быстрого реагирования на восточном фланге НАТО.
После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году страны НАТО значительно увеличили расходы на оборону. Ожидается, что на саммите в Гааге в следующем месяце генеральный секретарь Альянса Марк Рютте призовет лидеров удвоить уровень расходов с 2% ВВП до 5% - из которых 3,5% должны идти на оборону, а 1,5% - на потребности безопасности.
Германия уже ослабила свои долговые ограничения, что позволило ей увеличить оборонные расходы, и поддержала предложенную Рютте цель в 5%.
Министр обороны Германии Карстен Бройер приказал, чтобы к 2029 году вооруженные силы были полностью укомплектованы - именно к этому времени, по прогнозам НАТО, Россия может восстановить свой военный потенциал до уровня, который позволит атаковать страны Альянса.
Недавно Германия начала развертывание своей танковой бригады в Литве, укрепляя восточный фланг НАТО на фоне растущей угрозы со стороны России. Европейские союзники приняли беспрецедентные меры для сдерживания агрессивной политики Москвы.
Сейчас в Литве дислоцируется примерно 400 немецких военных. До конца года власти Германии планируют увеличить их количество до 500 человек.
Как сообщил представитель ведомства, немецкие военные уже начали проходить начальные тренировки и учения на месте, и в ближайшие месяцы эти меры должны быть существенно усилены.
Ранее в докладе Бундесвера говорилось о подготовке России к возможной крупномасштабной войне с НАТО. Предполагается, что Владимир Путин намерен достигать своих целей силовым путем. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нападение со стороны России может произойти уже через несколько лет, и Литва имеет около четырех-пяти лет для подготовки.
В начале мая стало известно, что Россия активизировала наблюдение за деятельностью НАТО в Балтийском море, а также прибегает к демонстрациям силы и провокациям.
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