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Готуються до відступу? Окупанти вивозять усе, що вціліло з лікарні в Пологах, - Федоров

Фото: окупанти вивозять усе, що вціліло з лікарні в окупованих Пологах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог (Запорізька область) до Маріуполя (Донецька область). Поблизу міста чути автоматні черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Окупантам на Запорізькому напрямку стає надто гаряче. Рашисти вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог до Маріуполя. Мешканці повідомляють, що з місцевої лікарні вивозять усе, що вціліло", - написав він.

Також, за словами Федорова, біля Пологів зараз чути автоматні та кулеметні черги.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна експерт заявив, що ЗСУ вже розпочали підготовку до майбутніх операцій з різних напрямків. І вони будуть проведені тоді, коли будуть готові - не відштовхуючись від часу, а від інших параметрів.

При цьому, за словами експерта, успіхи на фронті до Нового року будуть однозначними.

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окупантиЗапорожская область