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Готуються відступати? Окупанти вивозять політв'язнів із Криму до Росії

Фото: політв'язнів із Криму вивозять окупанти до Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти вивозять політв'язнів із Криму на материкову частину Росії. Ймовірно, це пов'язано з панікою окупантів, які не зможуть утримати Крим, коли ЗСУ підійдуть до Перекопського перешийка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Окупанти найближчими днями планують переміщення політв'язнів з Криму на територію РФ. Спецвагони підуть у складі пасажирського поїзда "Севастополь - Москва", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясували партизани, сама процедура здійснюється на залізничному вокзалі "Сімферополь пасажирський" перед пішохідним мостом.

"Склад зустрічної варти не менше двадцяти солдатів та двох офіцерів", - уточнюють в "Атеш".

Політв'язні у Криму

Росія продовжує порушувати права людини в окупованому Криму За даними на жовтень 2020 року, близько 100 громадян України незаконно утримувались на території півострова за політично мотивованими звинуваченнями. Станом на березень 2021 року це число зросло до 114 осіб. В лютому 2023 року в Україні ініціювали створення окремого реєстру в'язнів Кремля. Йдеться про українців, яких незаконно затримали через політичну чи громадську діяльність.

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