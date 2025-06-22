Готуються вдарити по Фордо? США перекинули стратегічні бомбардувальники, - NYT
У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо прямої участі країни у військовій операції проти Ірану, однак переміщення бомбардувальників B‑2 зі штату Міссурі на авіабазу Гуам у Тихому океані свідчить про серйозну підготовку до можливої ескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
Американські військові перевезли кілька стратегічних бомбардувальників B‑2 зі штату Міссурі на авіабазу Гуам у Тихому океані. Це відбувається в контексті можливого приєднання США до удару Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану, зокрема - заводам у Фордо.
Літаки B‑2 можуть нести надважкі бомби GBU‑57 Massive Ordnance Penetrator - одні з небагатьох, здатних знищити захищений підземний об’єкт Фордо, викопаний у горах.
Водночас Білий дім заявив, що президент Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі США у військовій операції, але підтвердження розміщення B‑2 свідчить про серйозну підготовку до можливої ескалації.
Так, президент США Дональд Трамп мав зустрітися зі своєю командою з національної безпеки в Білому домі в суботу ввечері, щоб обговорити можливість приєднання до атак Ізраїлю на іранські ядерні об'єкти.
Конфлікт Ізраїлю та Ірану
Нагадаємо, що Ізраїль активно виступає проти розробки Іраном ядерної зброї, побоюючись, що це може змінити баланс сил у регіоні.
Саме тому у ніч на 13 червня ізраїльські ВПС завдали масованого удару по військових і ядерних об'єктах Ірану в рамках операції "Левовий народ". Мета атаки, як зазначалося, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.
Наприклад, під час останньої хвилі ударів по Ірану однією з ключових цілей став завод із виробництва центрифуг для збагачення урану в Ісфахані. В МАГАТЕ уже підтвердили, що по ядерному об'єкту в Ісфахані було завдано удару.
До речі, верховний лідер Ірану підготував трьох наступників на випадок свого вбивства.
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