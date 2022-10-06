Готуються до різних сценаріїв. Зеленський провів нараду щодо опалювального сезону

В Україні готуються до опалювального сезону, розробляючи можливі сценарії його проходження та готують рекомендації українцям з максимальної економії енергоресурсів. Цьому була присвячена нарада, яку провів президент Володимир Зеленський 6 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Нарада у президента щодо роботи енергетичного комплексу в умовах війни. Завдання: оперативна ліквідація наслідків НС, забезпечення потреб споживачів, програма (в т.ч. інформаційна) максимальної економії енергоресурсів, готовність до різних сценаріїв проходження осінньо-зимового періоду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Дениса Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону 2022/2023 років, однак головним ризиком є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.

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