UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готуються до різних сценаріїв. Зеленський провів нараду щодо опалювального сезону

Фото: Зеленський провів нараду щодо опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні готуються до опалювального сезону, розробляючи можливі сценарії його проходження та готують рекомендації українцям з максимальної економії енергоресурсів. Цьому була присвячена нарада, яку провів президент Володимир Зеленський 6 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Нарада у президента щодо роботи енергетичного комплексу в умовах війни. Завдання: оперативна ліквідація наслідків НС, забезпечення потреб споживачів, програма (в т.ч. інформаційна) максимальної економії енергоресурсів, готовність до різних сценаріїв проходження осінньо-зимового періоду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Дениса Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону 2022/2023 років, однак головним ризиком є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийОпалювальный сезон