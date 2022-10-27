Готуються до оборони. Окупанти закрили Попасну та вивезли звідти всіх цивільних, - Гайдай
Російські окупанти готують до оборони місто Попасна (Донецька область). Звідти вже вивезли всіх цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Окупанти вирішили не відновлювати Попасну. З міста вивезли всіх людей, населений пункт закрито, його готують до оборони, створюючи фортецю на руїнах", - розповів він.
Гайдай зазначив, що подібна доля чекає й на інші окуповані міста області, зокрема Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
До того ж він розповів, що всіх звільнених від російських військових села Луганської області майже повністю зруйновано.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські військові встановили прапор України в селі Невське Луганської області.
Як повідомлялося, нещодавно ЗСУ витіснили окупантів із чотирьох населених пунктів на Донбасі. Серед них було й село Невське.
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