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Готуються до оборони. Окупанти закрили Попасну та вивезли звідти всіх цивільних, - Гайдай

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Луганська область, Четвер 27 жовтня 2022 11:10
Готуються до оборони. Окупанти закрили Попасну та вивезли звідти всіх цивільних, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВ Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти готують до оборони місто Попасна (Донецька область). Звідти вже вивезли всіх цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Окупанти вирішили не відновлювати Попасну. З міста вивезли всіх людей, населений пункт закрито, його готують до оборони, створюючи фортецю на руїнах", - розповів він.

Гайдай зазначив, що подібна доля чекає й на інші окуповані міста області, зокрема Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

До того ж він розповів, що всіх звільнених від російських військових села Луганської області майже повністю зруйновано.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські військові встановили прапор України в селі Невське Луганської області.

Як повідомлялося, нещодавно ЗСУ витіснили окупантів із чотирьох населених пунктів на Донбасі. Серед них було й село Невське.

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