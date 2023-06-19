Готуються до контрнаступу ЗСУ? Маляр розповіла про злочини росіян на окупованих територіях

Насильна паспортизація у Херсонській області

За даними Маляр, на початку минулого тижня у окремих населених пунктах Херсонської області окупанти провели раптовий рейд з виявлення тих, які відмовляються від набуття російського громадянства.

"До громадян, які не мали російського паспорта або підтверджуючого документу про подачу заявки на набуття російського громадянства окупанти застосовували жорстку фізичну силу, окремих з них затримували", - розповіла заcтупник міністра.

Вона додала, що доля багатьох із затриманих залишається невідомою.

Пограбування підприємств у Донецькій області

У тимчасово окупованому Дебальцевому Донецької області російські військовослужбовці скоїли масштабне пограбування місцевих підприємств, об'єктів інфраструктури, магазинів побутової техніки та продуктових мереж.

"Награбоване завантажили у військові автомобілі, колона яких виїхала у напрямку Луганської області", - розповіла Маляр.

Мінування дач та доріг у Запорізькій області

Протягом минулого тижня у Покровському (Запорізька область) інженерний підрозділ російських окупаційних військ проводив хаотичне мінування приватних дачних ділянок місцевих мешканців.

"Крім того було заміновано окремі ділянки польових доріг та узбіч доріг з асфальтовим покриттям", - попередила Маляр.

Ситуація на окупованих територіях України

На захоплених територіях Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей окупанти влаштували свавілля: можуть безкарно посадити когось "на підвал", забрати майно.

У людей немає доступу навіть до лікарень, в яких лікують виключно окупантів. Окрім того, вони незаконно депортують українських дітей. Наприклад, на початку червня в Росію вивезли 150 українських дітей з тимчасово окупованої території Луганської області.

Не краща ситуація і з криміногенною обстановкою - російські злочинці, які перебувають у розшуку в РФ, переїжджають на окуповані території України.