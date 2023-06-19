Готовятся к контрнаступлению ВСУ? Маляр рассказала о бесчинствах россиян на оккупированных территориях

Насильственная паспортизация в Херсонской области

По данным Маляр, в начале прошлой недели в отдельных населенных пунктах Херсонской области оккупанты провели внезапный рейд по выявлению тех, кто отказывается от приобретения российского гражданства.

"К гражданам, которые не имели российского паспорта или подтверждающего документа о подаче заявки на получение российского гражданства оккупанты применяли жесткую физическую силу, отдельных из них задерживали", - рассказала замминистра.

Она добавила, что судьба многих из задержанных остается неизвестной.

Ограбление предприятий в Донецкой области

Во временно оккупированном Дебальцево Донецкой области российские военнослужащие совершили масштабное ограбление местных предприятий, объектов инфраструктуры, магазинов бытовой техники и продуктовых сетей.

"Награбленное погрузили в военные автомобили, колонна которых выехала в направлении Луганской области", - рассказала Маляр.

Минирование дач и дорог в Запорожской области

В течение прошлой недели в Покровском (Запорожская область) инженерное подразделение российских оккупационных войск проводило хаотическое минирование частных дачных участков местных жителей.

"Кроме того были заминированы отдельные участки полевых дорог и обочины дорог с асфальтовым покрытием", - предупредила Маляр.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

На захваченных территориях Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей оккупанты устроили беспредел: могут безнаказанно посадить кого-то "на подвал", забрать имущество.

У людей нет доступа даже к больницам, в которых лечат исключительно оккупантов. Кроме того, они незаконно депортируют украинских детей. Например, в начале июня в Россию вывезли 150 украинских детей из временно оккупированной территории Луганской области.

Не лучше обстоит ситуация и с криминогенной обстановкой - российские уголовники, находящиеся в розыске в РФ, переезжают на оккупированные территории Украины.