Готуються до атак? У Повітряних силах назвали ймовірні причини "паузи" між обстрілами

Останніми днями спостерігається певна "пауза" російських обстрілів території України. Ймовірно, окупанти можуть готуватися до нових атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.
"Це може бути пов'язано з різними причинами... Це може бути затишшя перед підготовкою якогось більш масованого дійства або відслідковування та вичікування кроку з нашої сторони", - сказав Євлаш.
Речник також прокоментував часті повітряні тривоги в Україні через зліт МіГ-31К в Росії. За його словами, зліт винищувачів не завжди означає підготовку до атак. Це може бути дислокація чи патрулювання.
Зазначимо, що у четвер, 25 квітня, в Україні чотири рази оголошували масштабну повітряну тривогу. У трьох випадках тривога була через зліт російського МіГ-31К.
Після закінчення опалювального сезону російські окупанти відновили масовані атаки України. Росіяни знову обстрілюють енергетику, знищили Трипільську та Зміївську ТЕС.
За словами президента Володимира Зеленського, окупанти майже повністю знищили теплову генерацію в Україні. До прикладу, "Центренерго" втратило 100% своєї генерації.
У Повітряних силах зазначають, що найбільш незахищеними від атак ворога є прифронтові регіони, а також області біля кордону з Росією.
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