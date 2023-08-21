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Готують до відправки на війну? Школярів в РФ навчатимуть основам застосування дронів

Росія, Понеділок 21 серпня 2023 21:13
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Готують до відправки на війну? Школярів в РФ навчатимуть основам застосування дронів Фото: Російський дрон (mil in ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські школярі в старших класах вивчатимуть основи управління і застосування безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання "ТАСС".

"Модуль № 3 "Основи технічної підготовки та зв'язку": мати уявлення про способи бойового застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та ведення розвідки місцевості за допомогою БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Також школярі повинні будуть знати алгоритм протидії БПЛА противника та виконувати практичні дії з управління БПЛА.

За підсумками курсу школярі повинні будуть мати уявлення про особливості застосування безпілотників на полі бою. Це має торкнутися школярів у 10 та 11 класах.

Навчатися керуванню дронами будуть не тільки школярі

Операторів дронів почнуть готувати в коледжах. Раніше про це заявляв міністр освіти Сергій Кравцов.

За його словами, першим навчати цієї спеціальності почне Курганський технологічний коледж.

Збірка "Шахедів" в Росії

Нагадаємо, раніше британська розвідка оприлюднила дані про те, що Росія вже почала застосовувати безпілотники "Шахед" власного виробництва. При цьому Іран ще з вересня 2022 року постачає необхідні комплектуючі для збирання БПЛА.

Також у червні координатор Ради з нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі зазначав, що Іран активно допомагає Росії побудувати завод з виробництва "Шахедів". Його мають збудувати до кінця наступного року.

Нещодавно повідомлялось, що кілька сотень російських студентів коледжу "Алабуга Політех" у Татарстані залучили до збірки іранських дронів Shahed.

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