Готують пастки росіянам: ЗСУ показали відео роботи наземних дронів на фронті

На опублікованому відео показано, як за допомогою наземних дронів українські військові залишають "пастки" росіянам. Зокрема, розкидають міни з відтермінованим часом детонації.

На відео видно, як дрон лишає вибухівку та їде, а через деякий час, коли поруч з'являються росіяни, та детонує.

"Роботу, спрацювання пастки та результати показує 63-тя ОМБр", - сказано у повідомленні.

Використання наземних дронів на війні

Наразі відомо, що Україна має шість модифікацій наземних дронів: мінувальні, розмінувальні, логістичні (для доставки провіанту, води, боєприпасів, деревини тощо), евакуаційні та штурмові.

Зокрема, у квітні цього року захисники України за допомогою наземного робота змогли підкласти вибухівку на позиції росіян та ліквідувати їх.

Окрім цього в Україні тестували універсальний наземний робот SIRKO, який допомагає бійцям перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій.

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