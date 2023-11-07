Готують до боїв за Авдіївку. Партизани зафіксували перекидання новобранців до Євпаторії

Росіяни перекидають новобранців в окуповану Євпаторію. Там їх готуватимуть для подальшого перекидання на Авдіївський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " АТЕШ ".

"Агенти нашого руху зафіксували перекидання колони вантажних автомобілів і особового складу ЗС РФ на трасі Євпаторія-Саки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дуже часто можна спостерігати за пересуванням військової техніки ворога на цій ділянці. Партизани припускають, що новобранців збирають у Євпаторії для подальшої передислокації на бойові ділянки фронту.

Фото: Росіяни в Криму (t.me/atesh_ua)

"Можливо, це пов'язано з тим, що потрібен свіжий ресурс особового складу на Авдіївському та Вугледарському напрямках. Бо велика кількість атак ЗС РФ розбивається об Сили оборони України", - додали в "АТЕШ".

Партизани стежать за росіянами в Криму

Раніше повідомлялось, що партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя. Об'єкт добре охороняється та оточений оборонними спорудами.

Також повідомлялось, що на аеродромі Кіровське помічено літаки, вертольоти та російські безпілотники.

Окремо партизани в Криму зафіксували переміщення застарілої військової техніки російських загарбників. Окупанти стягують її зі складів на фронт.