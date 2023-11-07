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Готовят к боям за Авдеевку. Партизаны зафиксировали переброску новобранцев в Евпаторию

Крым, Вторник 07 ноября 2023 22:07
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Готовят к боям за Авдеевку. Партизаны зафиксировали переброску новобранцев в Евпаторию Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне перебрасывают новобранцев в оккупированную Евпаторию. Там их будут готовить для дальнейшей переброски на Авдеевское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

"Агенты нашего движения зафиксировали переброску колонны грузовых автомобилей и личного состава ВС РФ на трассе Евпатория-Саки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очень часто можно наблюдать за передвижением военной техники врага на этом участке. Партизаны предполагают, что новобранцев собирают в Евпатории для дальнейшей передислокации на боевые участки фронта.

Фото: Россияне в Крыму (t.me/atesh_ru)

"Возможно, это связано с тем, что нужен свежий ресурс личного состава на Авдеевском и Угледарском направлениях. Потому что большое количество атак ВС РФ разбивается о Силы обороны Украины", - добавили в "АТЕШ".

Партизаны следят за россиянами в Крыму

Ранее сообщалось, что партизаны обнаружили большое место дислокации оккупантов в районе Джанкоя. Объект хорошо охраняется и окружен оборонными сооружениями.

Также сообщалось, что на аэродроме Кировское замечены самолеты, вертолеты и российские беспилотники.

Отдельно партизаны в Крыму зафиксировали перемещение устаревшей военной техники российских захватчиков. Оккупанты стягивают ее со складов на фронт.

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