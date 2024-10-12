Готуючись до зими ДТЕК запустив 16 нових вугільних лав для стабільного вуглевидобутку

"З наближенням чергового надскладного опалювального сезону підприємства ДТЕК Енерго продовжують видобувати важливе для країни енергетичне вугілля. Для цього у січні-вересні цього року шахтарі компанії ввели в роботу 16 нових вугільних лав, ще 9 планують ввести до кінця року", - йдеться в ньому.

Зазначається, що це дозволяє забезпечувати потреби теплоелектростанцій у паливі під час піків споживання електроенергії, накопичити необхідні запаси вугілля для проходження найближчого осінньо-зимового періоду і підтримати надійність роботи української енергосистеми.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 17 млрд гривень власних коштів в українські шахти.