UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Готуючись до зими ДТЕК запустив 16 нових вугільних лав для стабільного вуглевидобутку

Фото: готуючись до зими ДТЕК запустив 16 нових вугільних лав для стабільного вуглевидобутку (Віталій Носач, РБК-Укрїана)
Автор: Олександр Мороз

В рамках підготовки до зими цього року шахтарі ДТЕК вже ввели в роботу 16 нових вугільних лав, щоб підтримувати стабільний вуглевидобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"З наближенням чергового надскладного опалювального сезону підприємства ДТЕК Енерго продовжують видобувати важливе для країни енергетичне вугілля. Для цього у січні-вересні цього року шахтарі компанії ввели в роботу 16 нових вугільних лав, ще 9 планують ввести до кінця року", - йдеться в ньому.

Зазначається, що це дозволяє забезпечувати потреби теплоелектростанцій у паливі під час піків споживання електроенергії, накопичити необхідні запаси вугілля для проходження найближчого осінньо-зимового періоду і підтримати надійність роботи української енергосистеми. 

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 17 млрд гривень власних коштів в українські шахти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК