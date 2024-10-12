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Готовясь к зиме ДТЭК запустил 16 новых угольных рядов для стабильной угледобычи

Фото: готовясь к зиме ДТЭК запустил 16 новых угольных рядов для стабильной угледобычи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В рамках подготовки к зиме этого года шахтеры ДТЭК уже ввели в работу 16 новых угольных рядов, чтобы поддерживать стабильную угледобычу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"С приближением очередного сверхсложного отопительного сезона предприятия ДТЭК Энерго продолжают добывать важный для страны энергетический уголь. Для этого в январе-сентябре этого года шахтеры компании ввели в работу 16 новых угольных рядов, еще 9 планируют ввести до конца года", - говорится в нем.

Это позволяет обеспечивать потребности теплоэлектростанций в топливе во время пиков потребления электроэнергии, накопить необходимые запасы угля для прохождения ближайшего осенне-зимнего периода и поддержать надежность работы украинской энергосистемы.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 17 млрд. гривен собственных средств в украинские шахты.

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ДТЭК