Готовясь к зиме ДТЭК запустил 16 новых угольных рядов для стабильной угледобычи

"С приближением очередного сверхсложного отопительного сезона предприятия ДТЭК Энерго продолжают добывать важный для страны энергетический уголь. Для этого в январе-сентябре этого года шахтеры компании ввели в работу 16 новых угольных рядов, еще 9 планируют ввести до конца года", - говорится в нем.

Это позволяет обеспечивать потребности теплоэлектростанций в топливе во время пиков потребления электроэнергии, накопить необходимые запасы угля для прохождения ближайшего осенне-зимнего периода и поддержать надежность работы украинской энергосистемы.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 17 млрд. гривен собственных средств в украинские шахты.