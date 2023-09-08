Готуючись до зими ДТЕК оновив дві високовольтні підстанції в Києві

Перед початком опалювального сезону "ДТЕК Київські електромережі" технічно оновив дві високовольтні підстанції. Вони забезпечують світлом майже 200 багатоповерхівок, понад 2,5 тисячі приватних будинків, школи, дитсадки, лікарні та інші соціально важливі об’єкти столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії.

На підстанціях зокрема замінили на нові силові трансформатори та інше електрообладнання. Це допоможе створити додатковий резерв міцності для киян та енергосистеми міста напередодні старту опалювального сезону.

"Навіть в умовах постійної загрози ракетних ударів компанія продовжує інвестувати в модернізацію енергоінфраструктури міста. Наразі ми завершили оновлення двох високовольтних підстанцій, які забезпечують світлом 186 багатоповерхівок, понад 2,5 тисячі приватних будинків, 9 шкіл та дитячих садків, дитячу лікарню та інші об’єкти критичної інфраструктури міста", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Київські електромережі" Денис Бондар.

В оновлення двох високовольтних підстанцій ДТЕК інвестував понад 70 мільйонів гривень.

Нагадаємо, енергетики ДТЕК в серпні повернули світло 321 тис. родин, які залишилися без електропостачання через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.