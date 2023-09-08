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Готовясь к зиме, ДТЭК обновил две высоковольтные подстанции в Киеве

Пятница 08 сентября 2023 20:07
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Готовясь к зиме, ДТЭК обновил две высоковольтные подстанции в Киеве Фото: готовясь к зиме ДТЭК обновил две высоковольтные подстанции в Киеве (t me)
Автор: Сергей Новиков

Перед началом отопительного сезона "ДТЭК Киевские электросети" технически обновил две высоковольтные подстанции. Они обеспечивают светом около 200 многоэтажек, более 2,5 тысяч частных домов, школы, детсады, больницы и другие социально важные объекты столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.

На подстанциях, в частности, заменили новые силовые трансформаторы и другое электрооборудование. Это поможет создать дополнительный резерв прочности для киевлян и энергосистемы города в преддверии старта отопительного сезона.

"Даже в условиях постоянной угрозы ракетных ударов компания продолжает инвестировать в модернизацию энергоинфраструктуры города. Сейчас мы завершили обновление двух высоковольтных подстанций, которые снабжают светом 186 многоэтажек, более 2,5 тысяч частных домов, 9 школ и детских садов, детскую больницу и другие объекты. критической инфраструктуры города", - отметил генеральный директор "ДТЭК Киевские электросети" Денис Бондарь.

В обновление двух высоковольтных подстанций ДТЭК инвестировал более 70 миллионов гривен.

Напомним, энергетики ДТЭК в августе вернули свет 321 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

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ДТЭК Отопительный сезон
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