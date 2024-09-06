Готував прорив окупантів до Покровська: СБУ затримала шпигуна РФ

Зазначається, що він був одним з учасників масштабної агентурної мережі ФСБ, яку було ліквідовано у серпні цього року. Відомо, що вони готували повітряні удари РФ по Дніпру, Запоріжжю, Сумах, а також по Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях. Було затримано дев'ять агентів.

Десятого заарештували на Донеччині. Повідомляється, що зловмисник розвідував локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ у Покровську, його передмісті та у сусідньому Мирнограді.

Зазначається, що у зоні особливої уваги фігуранта були укріпрайони та вогневі позиції української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Окрім цього, він відстежував маршрути руху та кількість колон українських військових, що прямували на підсилення передових позицій на цьому напрямку фронту.

В СБУ пояснили, що ці розвіддані були потрібні окупантам для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на захоплення Покровська та прилеглих населених пунктів, де наразі тривають важкі бої.

"Для виконання ворожого завдання агент обходив прифронтову місцевість та приховано фіксував розташування підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні відомства.

Співробітники СБУ змогли задокументувати злочинні дії фігуранта та затримали його за місцем проживання. Шпигуном РФ виявився 40-річний місцевий житель, який зацікавив ФСБ своїми проросійськими коментарями у чатах Telegram-каналів.

У фігуранта було вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами його злочинних дій. Йому повідомлено про підозру у скоєнні державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: затримання російського інформатора, що відстежував локації ЗСУ у Покровську (t.me SBUkr)

Раніше стало відомо, що СБУ та Нацполіція затримали трьох поплічників РФ за підпали машин військових на Донеччині. Ними виявилися троє мешканців Слов’янська.